Снижать высокое давление эффективно помогают продукты с калием

«Калий имеет решающее значение для здоровых функций тела, он способен нормализовать уровень артериального давления», - констатировали специалисты из Blood Pressure UK.

«Люди с гипертонией могут значительно снизить систолическое кровяное давление, увеличив потребление калия в составе здоровых и полезных продуктов», - подчеркивают эксперты.