Пять причин употреблять в пищу сырую морковку

Около 80% каротинов в моркови относятся к типу бета-каротина, который превращается в витамин А в нашем кишечнике. Каротиноиды также помогают поддерживать хорошо функционирующую иммунную систему, важны для кожи и здорового старения, поддерживают хорошее состояние слизистых оболочек.Морковь является источником клетчатки, а также витамина С, которые позитивно действуют на состояние сосудов и сердца. Употребление сырой морковки помогает улучшить баланс холестерина в крови.Морковь часто советуют исключать из рациона как источник природных сахаров и углеводов. Но сырая морковка низкокалорийная, содержит клетчатку, воду и может быть хорошей альтернативой конфетам – ее употребление помогает уменьшить количество добавленного сахара в рационе (одной из главных причин лишнего веса людей)По данным портала Food News, который информирует о полезных свойствах моркови, этот корнеплод богат растительными соединениями, чье потребление ассоциируется со сниженным риском развития рака. В частности, утверждается, что женщины, которые регулярно съедают высокие дозы каротиноидов, могут существенно снизить риск развития рака молочной железы.Клетчатка сырой морковки хорошо ферментируется – этот овощ играет для кишечника роль пребиотика, служа «топливом» для полезных кишечных бактерий. Многие из этих бактерий производят жирные кислоты с короткой цепью, которые полезны не только для кишечника, но и для здоровья в целом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве нужно есть хлеб.

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