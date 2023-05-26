Эндокринолог Юрочкин: проблемы с щитовидной железой могут довести до болезней сердца

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щитовидная железа

Проблемы с щитовидной железой могут долгое время оставаться недиагностированными, что особенно опасно в пожилом возрасте.

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил «МедикФорум», что нарушения в работе щитовидной железы являются распространенной проблемой, возникающей у людей с возрастом. Но во многих случаях их диагностика становится проблематичной, поскольку симптомы патологии не воспринимаются  как что-то серьезное, и пострадавшие не обращаются к врачам.

«Проблемы с щитовидной железой часто остаются недиагностированными до тех пор, пока не появятся тяжелые симптомы. Особенно часто это наблюдается среди пожилых пациентов», - заметил Юрочкин.

Эндокринолог констатировал: когда щитовидная железа начинает функционировать недостаточно, это приводит к состоянию, называемому первичным гипотиреозом. При его развитии возникают следующие симптомы:
  • Чрезмерная сонливость.
  • Медлительность.
  • Отечность лица.
  • Депрессивное настроение.
  • Потеря энергии.
  • Снижение аппетита.
  • Потеря либидо, сексуальная дисфункция.
По словам специалиста, вышеперечисленные симптомы часто кажутся людям следствием переутомления или дефицита витаминов, вредных привычек или возрастных изменений.

Эксперт предупредил: если возникшую дисфункцию щитовидки не диагностировать вовремя и не лечить, это может привести к серьезному ухудшению качества жизни, а также к появлению болезней сердца. Александр Юрочкин назвал наиболее серьезные последствия:

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«При гипотиреозе тело начинает задерживать жидкость, а в крови повышается уровень холестерина и триглицеридов что чревато развитием атеросклероза. Кроме того, замедляется обмен веществ и появляется лишний вес. Все это может привести к развитию гипертонии и застойной сердечной недостаточности».

Врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, обследования – проверять щитовидку особенно важно для женщин после 30 лет и пожилых людей.

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Теги : щитовидная железа, болезни сердца, Александр Юрочкин