Врач Мясников: зелень может вредить людям с камнями в почках

«Кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств, и в результате препараты не будут эффективными».

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников рассказал, при каких проблемах со здоровьем может быть противопоказана зелень.Зеленые листовые овощи считаются одним из самых полезных продуктов в питании людей – это богатый источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Но употреблять зелень без опасений могут только здоровые люди, предупредил доктор Мясников.В каких случаях может вредить зелень?Врач Мясников констатировал: при приеме кроверазжижающих препаратов есть зелень следует крайне осторожно.Если в диагнозе значится мочекаменная болезнь, присутствие зелени в рационе может лишь вредить. По словам Александра Мясникова, под влиянием витамина К, которым так богата зелень, процесс камнеобразования у людей с мочекаменной болезнью может интенсифицироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему сыр пармезан считается самым вредным для сердца.

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