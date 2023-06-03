Гастроэнтеролог Козловская: эти пять продуктов вредно есть на голодный желудок

Врач рассказала в беседе с «МедикФорум» о продуктах, которые вредно есть на голодный желудок.По словам гастроэнтеролога Лилии Козловской, цитрусовые плоды содержат много витаминов, но также содержат много кислоты. Это может привести к изжоге, если в желудке еще нет буферного содержимого для ее поглощения.Овощи полезны во многих отношениях, но желудок бунтует, если они поедаются натощак. Употребляемые на пустой желудок, сырые овощи нарушают процессы пищеварения и вызывают метеоризм.Врач Козловская отметила, что бананы обеспечивают организм важными питательными веществами, такими как магний и калий. Однако их не следует есть натощак, так как они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, что, в свою очередь, провоцирует обостренную тягу к еде в течение дня.Медик предупредила: свежие дрожжи вредно есть на голодный желудок, поскольку они создают нагрузку на пищеварительную систему, вызывая вздутие живота и боли в животе.Гастроэнтеролог советует не употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок – это создает в нем слишком агрессивную кислую среду, провоцирует изжогу. Избежать осложнений помогает буфер в желудке – например, в виде нескольких ложек овсянки или горсти орехов.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , способных останавливать рост раковых клеток.

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