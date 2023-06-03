Онколог Карасев перечислил продукты, способные останавливать рост раковых клеток

«Такая еда укрепляет иммунитет, держит организм в здоровом тонусе, выполняет роль антидепрессантов и успокаивает эмоционально-психическое состояние. Но самое главное – она помогает остановить рост раковых клеток в организме», - сообщил врач.

«Капуста любых видов уже зарекомендовала себя в качестве борца с распространением патологических клеток по организму», - сказал о ней онколог Карасев.

Онколог Карасев проинформировал россиян о существовании продуктов, позитивно влияющих на иммунитет и помогающих не заболеть раком.Карасев перечислил продукты, обладающих способностью подавлять активность раковых клеток.Организм не вырабатывает омега-3, он может получать их только с пищей. Одним из наиболее богатых ими продуктов является жирная морская рыба. Специалист подчеркнул, что омега-3 препятствуют образованию злокачественных клеток.Еще один продукт, способный останавливать рост раковых клеток.По словам медика, чеснок обладает уникальным свойством стимулировать вывод из организма опасных токсинов, влияющих на образование опухолей.В целом, убежден онколог, растительные продукты должны составлять порядка 70 процентов всего дневного рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о противораковых свойствах зеленого лука

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