Врач Свиридова объяснила, при каких хронических нарушениях вреден зеленый чай

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зеленый чай

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова: при имеющейся гипотонии или железодефицитной анемии пить зеленый чай вредно.

В интервью врача Свиридовой прозвучало предупреждение о том, что зеленый чай не всегда является желанным и полезным напитком. При некоторых хронических нарушениях он вреден, уточнила специалистка.

Врач перечислила их:
  • гипотония (пониженное артериальное давление)
  • дефицит железа в организме, железодефицитная анемия
  • остеопороз.
Анна Свиридова констатировала, что из-за насыщенности танинами зеленый чай препятствует нормальному всасыванию железа из пищи, а также тех микроэлементов, которые оказывают ключевое влияние на состояние костной ткани и сердечно-сосудистой системы (речь идет о кальции и магнии).

Вдобавок после его питья повышается кислотность желудочного сока. В связи с этим зеленый чай становится вреден при хронических нарушениях ЖКТ – он противопоказан при гастрите, язвенной болезни.

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«Зеленый чай не рекомендуется пить беременным, так как содержащийся в нем танин препятствует всасыванию фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода», - дополнила врач свой комментарий «Газете.Ru».

Тем, у кого нет противопоказаний, эксперт посоветовала пить его спустя час после еды. В вечернее время от зеленого чая следует отказаться даже самым здоровым людям, иначе напиток, содержащий кофеин и другие активные вещества, спровоцирует развитие бессонницы.

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Анна Свиридова
Анна Свиридова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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