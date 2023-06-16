Врач Свиридова объяснила, при каких хронических нарушениях вреден зеленый чай

гипотония (пониженное артериальное давление)

дефицит железа в организме, железодефицитная анемия

остеопороз.

«Зеленый чай не рекомендуется пить беременным, так как содержащийся в нем танин препятствует всасыванию фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода», - дополнила врач свой комментарий «Газете.Ru».

В интервью врача Свиридовой прозвучало предупреждение о том, что зеленый чай не всегда является желанным и полезным напитком. При некоторых хронических нарушениях он вреден, уточнила специалистка.Врач перечислила их:Анна Свиридова констатировала, что из-за насыщенности танинами зеленый чай препятствует нормальному всасыванию железа из пищи, а также тех микроэлементов, которые оказывают ключевое влияние на состояние костной ткани и сердечно-сосудистой системы (речь идет о кальции и магнии).Вдобавок после его питья повышается кислотность желудочного сока. В связи с этим зеленый чай становится вреден при хронических нарушениях ЖКТ – он противопоказан при гастрите, язвенной болезни.Тем, у кого нет противопоказаний, эксперт посоветовала пить его спустя час после еды. В вечернее время от зеленого чая следует отказаться даже самым здоровым людям, иначе напиток, содержащий кофеин и другие активные вещества, спровоцирует развитие бессонницы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво ведет к появлению увеличенного сердца.

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