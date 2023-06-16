Врач Мясников назвал опасно большое количество выпиваемой воды

«Вода может разводить натрий, а когда падает его концентрация меньше, чем 120 миллиграммов, в крови, то да, действительно, могут быть судороги и отек мозга», - поделится Александр Мясников с «Общественной службой новостей».

«Пить больше трех литров воды не следует».

Нужно ли пить много воды? Рассуждая об этом, доктор Мясников сообщил, что существует нарушение в виде психогенной полидипсии. Страдая им, человек способен выпивать до десяти литров воды за день. Специалист отметил, что в этом случае вода существенно разбавляет концентрацию натрия в крови – именно этим в первую очередь опасно употребление большого количества воды.Врач констатировал, что пить воду следует, когда возникает жажда. Если брать усредненный параметр, то человеческому организму вода нужна в количестве до одного литра в сутки. Мясников назвал опасно большое количество выпиваемой водыВрач объяснил: выпивая слишком много воды, человек рискует спровоцировать сбой в работе почек – они могут не справиться с выведением такого количества жидкости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал неумеренное питье воды опасным для мозга.

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