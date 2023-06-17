Нутрициолог Новикова: овсянка не является таким уж полезным завтраком

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овсянка с ягодами

Не стоит считать овсянку самым полезным завтраком, утверждает нутрициолог Екатерина Новикова.

По словам нутрициолога Новиковой, в овсянке нередко начинает развиваться плесень, и в этом случае блюдо из нее способно вредить здоровью.

«Некоторые компоненты овсянки могут вызвать выпадение волос или вызвать аллергическую реакцию», - предупредила специалист.

Новикова отметила, что многие люди готовят овсянку с сахаром или добавляют в нее сладкие сахаросодержащие ингредиенты. Все это значительно повышает углеводную нагрузку такой еды, провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови.

Нутрициолог Новикова констатировала, что завтрак должен обеспечивать организм в первую очередь белком и полезными жирами. В первом за день приеме пищи должны быть преимущественно содержащие их продукты.

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Говоря о том, почему овсянка не является таким уж полезным завтраком, специалист также обратила внимание на то, что при ее усвоении из организма интенсивнее выводятся полезные вещества,  минеральные соли и микроэлементы. Есть овсянку каждый день не следует, ее присутствие в рационе уместно два или три раза в неделю.

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Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
ЗОЖ
нутрициолог
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