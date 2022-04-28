Нутрициолог объяснила, почему аллергию нужно лечить через питание

«Смотреть нужно на кишечник. Именно там сосредоточено 80% нашего иммунитета. Кишечник является главным источником лимфоидных клеток, здесь содержится огромное количество бактерий — дружественная флора, которая вырабатывает антимикробные вещества и кислоты», — объясняет специалист.

Столкнувшись с симптомами аллергии, многие начинают принимать антигистаминные препараты, мазать раздраженную кожу мазями и кремами. Но ожидаемого устойчивого результата такое лечение не приносит. В лучшем случае оно устраняет симптомы.Причем решать проблему с кишечником нужно независимо от того, какая аллергия у вас проявилась — пищевая (на продукты) или сезоннная (к примеру, на цветение трав).Часто в детоксе нуждается не только кишечник, но и печень, почки. Тогда они не справляются со своими функциями и проблемы выползают на кожу: сыпь, экземы и так далее.Чтобы обезопасить себя от аллергии (особенно, если вы к ней склонны), соблюдайте питьевой режим, достаточное количество воды поможет организму снимать интоксикацию.Минимизируйте, а лучше вовсе откажитесь от продуктов, которые провоцируют отеки, в основном это сахар, молоко, трансжиры, глютен. Добавьте в меню омега-3 и полезные жирные кислоты (авокадо, жирная рыба, орехи). Контролируйте баланс витамина Д. Помогите кишечнику приемом пробиотиков.