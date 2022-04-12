Нутрициолог объяснила, почему вредно есть сахар и сладкое

«У большинства современных людей высокоуглеводное питание, и таким оно становится часто за счет быстрых углеводов, которые содержат много глюкозы и фруктозы. Вряд ли вы встретите человека, который целыми днями поглощает в больших количествах гречи-булгуры-пшенные каши. В ход как раз идут шоколадки-газировки-булочки-тортики», — комментирует специалист.

О том, что сладкое есть вредно, знают все. А вот почему — единицы. Давайте разберемся в деталях того, как сахар и его заменители влияют на наш организм.В результате современный человек поглощает сахара в несколько раз больше, чем наши предки еще 50 лет назад. К таким изменениям в питании организм адаптироваться еще не успел.Избыточное потребление сахаров активизирует процессы раннего старения, угнетает иммунную систему, портит зубы, выводит магний и кальций, способствует набору лишнего веса и развитию болезней сердца. Сахар выводит из равновесия многие процессы внутри нашего организма.Часто мы видим внешние проявление этих сбоев и начинаем бороться с ними снаружи, тогда как главная проблема скрыта изнутри. И питание — один из самых эффективных инструментов на пути к качественным изменениям.