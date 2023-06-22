Врач Пониматкина: поедание немытых ягод грозит гепатитом и другими инфекциями

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ягоды

Диетолог Алла Пониматкина рассказала об опасных последствиях употребления немытых ягод.

Бывают случаи, когда люди пробуют немытые ягоды. Врач Пониматкина завила в интервью, что это опасно для здоровья. Беседуя с «Газетой.Ru», специалист объяснила, что в непромытых ягодах могут находиться различные микроорганизмы в виде вирусов, бактерий, паразитов. На ягодах они могут оседать в результате попадания грязи, нечистой воды, а также их могут переносить животные и насекомые, мухи.

Поедание немытых ягод грозит гепатитом и другими инфекциями, предупредила эксперт.

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«Когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей, – гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими».

Пониматкина отметила, что промывание ягод защищает организм от возможного заражения инфекцией – это очень простой, но в то же время эффективный способ удалить переносчиков болезней с поверхности ягод. Врач посоветовала никогда не пробовать немытые дары природы.

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Алла Пониматкина
Алла Пониматкина
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог, парафармацевт
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Теги : опасность для здоровья, ягоды, Алла Пониматкина
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