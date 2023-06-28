«Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов», - поделилась Ольга Глушко с «Газетой.Ru».

Разнообразные каши – популярный вид завтрака в России, но врач Глушко констатировала, что далеко не всем нужно начинать свой день с такого блюда. Специалист подчеркнула, что диетологи говорят о пользе каш я организма только в тех случаях, когда они варятся (или запариваются) из цельного зерна. Каши, содержащие сахар, сухофрукты, цукаты, мед, сироп, являются высокоуглеводным блюдом, которое не должно становиться первым приемом пищи за день. Углеводы, употребляемые в большом количестве не голодный желудок, способствуют значительному повышению уровней сахара и инсулина в крови, нарушает механизмы аппетита и сытости, провоцирует обостренную тягу к еде и переедание.Особенно вредно употреблять подслащенные каши при некоторых хронических проблемах со здоровьем. Врач Глушко посоветовала не есть утром каши при лишнем весе и высоком сахаре в крови.По словам врача, на завтрак следует есть продукты, богатые белком и полезным жиром, а также содержащие клетчатку. Если хочется все-таки каши, лучше ограничиться умеренной порцией гречки или пшена.Эксперт добавила, что каши из злаковых культур содержат глютен, к тому же рецепты каш часто предполагают добавление молока. Также блюда ухудшают самочувствие при глютеновой непереносимости или лактазной недостаточности, которые не всегда бывают диагностированы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет рекомендует обязательно есть продукты с кальцием.

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