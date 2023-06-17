Врач Королева посоветовала правильно есть каши

«Зерновые каши достаточно есть 3–4 раза в неделю, не чаще одного раза в день», - сообщила врач «Москве 24».

«Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы».

Врач Королева посоветовала россиянам правильно есть каши, не злоупотребляя их количеством.Королева добавила, что в рационе не должно быть манной каши: она содержит много углеводов, обладает повышенным гликемическим идексом. Специалистка поделилась мнением, какие каши особенно полезны: гречневая, овсяная, ячменная.Есть каши Королева посоветовала на завтрак. Эксперт подчеркнула, что для здоровья важно придерживаться разнообразного питания. Употребление яиц, творога, авокадо, слабосоленой семги на завтрак помогает поддерживать активную работу организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

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