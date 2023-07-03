Врач Филева посоветовала есть сложные углеводы из овсянки и гречки

«Продукты с быстрыми углеводами очень калорийны, мгновенно повышают сахар крови, заставляют поджелудочную железу вырабатывать слишком много инсулина для переработки глюкозы, что повышает риск развития диабета», - рассказала Александра Филева порталу «Доктор Питер».

«Именно сложным углеводам нужно отдавать предпочтение: ежедневно на каждый килограмм веса должно приходиться 2–6 граммов сложных углеводов, в зависимости от возраста, состояния здоровья, образа жизни», - объяснила врач.

Врач Филева сообщила, что углеводы являются обязательным элементом здорового питания – они обеспечивают организм энергией, помогают клеткам обновляться. Медик проинформировала, что углеводы делятся на быстрые и медленные, по-разному влияя на организм.Быстрые углеводы являются по своей сути простым сахаром: их источники – это белый хлеб и выпечка, кондитерские изделия, сладкие напиткиЧто касается медленных углеводов, они требуют времени для своего усвоения и поэтому не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови. Более того, потребление медленных углеводов замедляет всасывание сахара и холестерина, в связи с чем обеспечивает профилактику диабета второго типа, атеросклероза.Одним из наиболее полезных продуктов, содержащих сложные углеводы, специалистка назвала гречку. Она поддерживает длительное чувство сытости, и к тому же, содержа в себе много белка, помогает развивать и укреплять мышцы.Также медик рекомендует включать в рацион цельнозерновую овсянку, требующую долгой варки. Употребление цельнозернового овса эффективно улучшает естественную регуляцию уровня сахара в крови, помимо этого позитивно влияет на состояние микрофлоры пищеварительного тракта.Говоря о других полезных продуктах, богатых сложными углеводами, врач Филева посоветовала есть булгур, нут и чечевицу, бурый рис, отварную кукурузу, а также отварной картофель.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит съедаемая кожура киви.

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