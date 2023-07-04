Врач Волынкина: добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода

«Ученые утверждают, что кофе с молоком предотвращает рак пищевода. Горячий напиток разъедает чувствительные ткани пищевода. Впоследствии могут образоваться злокачественные опухоли. Молоко снижает температуру напитка и помогает ему более комфортно усваиваться в организме», - рассказала медик «Вечерней Москве».

По словам диетолога Волынкиной, предпочтение кофе с молоко может быть во многом полезной привычкой. В частности, констатировала врач, добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода.Мария Волынкина добавила, что при употреблении черного кофе в организме снижается всасывание кальция, а добавление молока в кофе помогает компенсировать этот недостаток.В то ее время врач предупредила, что кофе с молоком можно пить далеко не всем людям. Этот напиток «строго противопоказан», если имеются хронические нарушения или болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые патологии, заболевания нервной системы. Кроме того, от ежедневного кофе с молоком лучше отказаться худеющим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вызывать потенциально опасное напряжение иммунитета.

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