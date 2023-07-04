Врач Волынкина: добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода

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кофе с молоком

Врач-диетолог Мария Волынкина: при добавлении в кофе молока человек становится лучше защищен от появления в пищеводе злокачественных образований.

По словам диетолога Волынкиной, предпочтение кофе с молоко может быть во многом полезной привычкой. В частности, констатировала врач, добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода.

«Ученые утверждают, что кофе с молоком предотвращает рак пищевода. Горячий напиток разъедает чувствительные ткани пищевода. Впоследствии могут образоваться злокачественные опухоли. Молоко снижает температуру напитка и помогает ему более комфортно усваиваться в организме», - рассказала медик «Вечерней Москве».

Мария Волынкина добавила, что при употреблении черного кофе в организме снижается всасывание кальция, а добавление молока в кофе помогает компенсировать этот недостаток.

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В то ее время врач предупредила, что кофе с молоком можно пить далеко не всем людям. Этот напиток «строго противопоказан», если имеются хронические нарушения или болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые патологии, заболевания нервной системы. Кроме того, от ежедневного кофе с молоком лучше отказаться худеющим.

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Мария Волынкина
Мария Волынкина
ЗОЖ
диетолог, спортивный психолог
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Теги : употребление кофе, рак пищевода, Мария Волынкина
Врач Волынкина: добавление молока в кофе снижает риск рака пищевода
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