Иммунолог Мельникова: продукты с красителями и добавками вызывают напряжение иммунитета

«Продукты, которые не являются значимыми для человека, – это пищевые красители и пищевые добавки. Они оказывают напряжение на кишечник, а это та же лимфатическая система. Соответственно напряжение идет и на иммунную систему», - объяснила иммунолог Мельникова ИА «Время Н».

Иммунолог Мельникова рассказала, что стресс и другие факторы повседневной жизни могут способствовать напряжению иммунитета, при котором в организме происходит снижение иммуноглобулинов. Человека это делает очень уязвимым, он в большей степени подвергается риску заражения инфекциями, психическим расстройствам.Чтобы оказать поддержку организму, поддержать или укрепить иммунитет, необходимо употреблять в пищу правильные продукты, убеждена специалистка. В частности, иммунитет укрепляют продукты без пищевых красителей и добавок, тогда как продукты, которые содержат их, напрягают его.Эксперт порекомендовала есть по возможности только натуральные продукты. Такое питание обеспечивает сохранность иммунной системы, положительно влияя на кишечник. Особенно полезными будут сезонные и региональные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно борются с воспалением.

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