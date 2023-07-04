Иммунолог Мельникова: продукты с красителями и добавками вызывают напряжение иммунитета

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полезное блюдо

Аллерголог-иммунолог Елена Мельникова посоветовала для укрепления иммунитета делать упор в рационе на сезонные, а также натуральные продукты.

Иммунолог Мельникова рассказала, что стресс и другие факторы повседневной жизни могут способствовать напряжению иммунитета, при котором в организме происходит снижение иммуноглобулинов. Человека это делает очень уязвимым, он в большей степени подвергается риску заражения инфекциями, психическим расстройствам.

Чтобы оказать поддержку организму, поддержать или укрепить иммунитет, необходимо употреблять в пищу правильные продукты, убеждена специалистка. В частности, иммунитет укрепляют продукты без пищевых красителей и добавок, тогда как продукты, которые содержат их, напрягают его.

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«Продукты, которые не являются значимыми для человека, – это пищевые красители и пищевые добавки. Они оказывают напряжение на кишечник, а это та же лимфатическая система. Соответственно напряжение идет и на иммунную систему», - объяснила иммунолог Мельникова ИА «Время Н».

Эксперт порекомендовала есть по возможности только натуральные продукты. Такое питание обеспечивает сохранность иммунной системы, положительно влияя на кишечник. Особенно полезными будут сезонные и региональные продукты.

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Елена Мельникова
Елена Мельникова
ЗОЖ
врач иммунолог-аллерголог
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Теги : имммунитет, вредные продукты, Елена Мельникова
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