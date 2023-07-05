Врач Самойлов: победить ожирение здоровым питанием и спортом практически невозможно

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женщина с лишним весом

Доктор медицинских наук Владимир Самойлов заявил о невозможности справиться с ожирением с помощью здорового образа жизни.

Принято считать, что ожирение можно победить, если взяться за себя, придерживаться здорового питания и заниматься спортом. Врач Самойлов констатировал в интервью, что это распространенное заблуждение. Здоровым питанием и спортом можно помочь себе, если имеется некоторый излишек веса, но в тех случаях, когда индекса массы тела человека превышает 30, решить проблему с их помощью практически невозможно.

«Для людей с ожирением диеты и спорт просто неэффективны, избавиться от веса с их помощью практически невозможно. Почти 90 процентов пациентов, которым удается похудеть с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес», - сказал Владимир Самойлов, беседуя с «Газетой.Ru».

Врач пояснил, что так происходит из-за невозможности контролировать усилием воли заболевание, каковым является ожирение. По словам Самойлова, при ожирении изменяется метаболизм, нарушаются механизмы голода, преображается анатомия желудка – в результате тело физиологически начинает нуждаться в большем количестве пище. Когда человек с ожирением пытается следовать здоровому питанию и ограничивает калорийность своего рациона, он испытывает мучительный голод. При этом его организм под влиянием сигналов голода стремиться запасти больше жира, что конечно не позволяет похудеть.

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«Лечением ожирения занимается мультидисциплинарная команда: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург», – подчеркнул Владимир Самойлов.

Врач посоветовал россиянам не мириться с лишними килограммами и тем более с ожирением, поскольку оно является пусковым механизмом многих опасных заболеваний, включая диабет второго типа, апноэ, патологии сердца и суставов.

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Владимир Самойлов
Владимир Самойлов
ЗОЖ
хирург, бариатрический хирург
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Теги : похудение, лечение ожирения, Владимир Самойлов
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