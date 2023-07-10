Диетолог Спайрс рассказал, как стресс и недостаток сна мешают похудению

«Когда мы решаем, что хотим похудеть, наше внимание немедленно переключается на еду и физические упражнения, хотя на самом деле самое первое, что мы должны сделать, – это проверить свое психическое здоровье», - заявил Джефф Спайрс в интервью изданию The Sun

«Если вы не высыпаетесь, спите 6 часов и меньше, то похудеть будет очень трудно».

Диетолог Спайрс рассказал, как психоэмоциональные нарушения мешают похудению.Эксперт констатировал, что связь между настроением, эмоциональным самочувствием и весом человека очень тесна, и первым шагом к достижению здорового тела должно быть исправление психоэмоциональных проблем.По слова эксперта, за несколько последних лет было проведено много исследований, которые выявили связь между депрессией или тревогой и увеличением веса. Люди со здоровым весом убеждаются, что их вес колеблется, когда они переживают периоды плохого настроения и депрессии. При плохом настроении возрастает склонность к набору лишних килограммов – люди склонны отказываются от здоровых привычек и тяготеют к высококалорийным обработанным продуктам. Такая еда вызывает всплеск сахара в крови и еще больше изменяет химический баланс в головном мозге, закрепляя привычку есть калорийные продукты.Диетолог Спайрс рассказал, что стресс также мешает похудению. В стрессовом состоянии происходит изменение химического баланса мозга, при котором возрастает подверженность депрессивным состояниям, повышенной тревожности, бессоннице. Все это связано с высвобождением большого количества гормона стресса кортизол. Вызываемый им дисбаланс ослабляет функцию контроля, поэтому, находясь в стрессе, люди часто становятся склонными к перееданию. Эксперт констатировал, что для снятия стресса очень эффективными являются физические упражнения.. Джефф Спайрс предупредил, что недостаток сна или бессонница могут серьезно мешать всем попыткам добиться похудения.Специалист объяснил, что возникающая из-за нехватки сна усталость ограничивает человека в его подвижности и негативно влияет на метаболизм. Уставшие люди тоже часто тяготеют к нездоровой пище.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты провоцируют накопление липидных наслоений в сосудах.

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