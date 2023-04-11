Диетолог Соломатина: молочные продукты и овощи могут мешать похудению

«Например, в любом сыре можно найти гистамин и молочный жир. А они способствуют накоплению жира в организме. Более того, такое содержимое повышает уровень холестерина», - поделилась Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

«При термической обработке гликемический индекс у некоторых видов овощей повышается. Употребление этих продуктов мгновенно повышает уровень сахара в крови», - предупредила эксперт.

Врач-диетолог рассказала в интервью, что не только мучное и сладкое может вызывать проблемы с лишним весом – похудению порой мешают даже те продукты, которые часто называются полезными. В частности, заметила Соломатина, преградой на пути к стройности нередко оказываются молочные продукты с высоким содержанием жира – особенно если они употребляются без ограничений.Также диетолог предупредила, что желанному похудению могут мешать овощи. Соломатина объяснила, что в целом пользу овощей для организма оспорить невозможно: они дают важную для хорошего пищеварения и насыщения клетчатку, являются источником витаминов и микроэлементов. Но при употреблении овощей тоже важно помнить о количестве еды – как и о том, что многие из них лишаются своей пользы из-за термической обработки.Диетолог добавила, что если после съеденных продуктов с высоким гликемическим индексом человек не увеличивает своей активности, поученные с ними углеводы «оседают» на животе и боках в виде жировых отложений. Медик перечислила овощи, которые полезны в сыром виде, но становятся опасными после приготовления – это морковь, свекла, тыква, картофель.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нужно есть с особой осторожностью пасхальные куличи.

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