Кардиолог Гандельман посоветовал продукты с витамином B3 для защиты от гипертонии

«У людей, употребляющих достаточное количество витамина B3, риск развития гипертонии ниже на 35 процентов», - констатировал врач.

Врачи Герман Гандельман и Елена Малышева посоветовали россиянам включать в рацион продукты с витамином B3 (ниацин) для защиты от гипертонии. Кардиолог Гандельман сообщил о способности витамина B3 защищать от гипертонии. По словам медика, ниацин обладает сосудорасширяющим действием, что препятствует повышению давления, помогает его снижать.Источниками вещества являются такие продукты как ржаной хлеб, гречка, фасоль, орехи, неочищенное зерно, яичные желтки, молоко, мясо и субпродукты, грибы, ананасы. Больше всего витамина B3 содержится в дрожжах.Ранее портал MedikForum.ru писал об особенной пользе кефира для пожилых людей.

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