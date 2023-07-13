Врач Мухина: кефир помогает поднять иммунитет пожилым людям

«Благодаря этому напитку происходит улучшение регенерации кожи и даже профилактика пролежней у лежачих пожилых людей», – отметила медик в комментарии для «Москвы 24».

«Кефир помогает поднять иммунитет, вытеснив условно-патогенную флору и создав полезную», - констатировала диетолог.

Врач Мухина проинформировала, что в состав кефира входят витамины группы В, которые позитивно сказываются на состоянии кожи, становящейся очень уязвимой в пожилом возрасте.Помимо этого, употребление кефира улучшает состояние волос. По словам специалистки, в этом кисломолочном продукте содержится все, что нужно волосам, включая белок. Как источник белка кефир также полезен для укрепления мышечной массы, что важно в пожилом возрасте для профилактики слабости и падений.Еще один несомненный плюс кефира – это его воздействие на кишечную микрофлору. Способствуя улучшению бактериального состава кишечника, кефир помогает «поднять иммунитет» пожилым людям, сообщила эксперт.Положительное влияние кефира на иммунитет отчасти связано и с тем, что он содержит одно из ключевых питательных веществ для иммунной системы – витамин D. Два других его витамина (А и Е) обеспечивают защиту организма от многих ухудшающих здоровье возрастных процессов – например, ухудшения зрения и слуха, ослабления костей скелета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины и микроэлементы должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.

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