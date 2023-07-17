PLOS One: ученые из Ирана назвали картофель среди вызывающих депрессию продуктов

«Люди, которые употребляют в пищу больше нездоровой растительной пищи, такой как фруктовые соки, картофель, очищенные злаки и продукты с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск развития депрессии и беспокойства», - цитирует их PLOS One

Журнал PLOS One рассказал об исследовании специалистов, представляющих Исфаханский технологический университет. В его статье говорится, что ученые из Ирана назвали картофель среди вызывающих депрессию продуктов. Для этой группы продуктов они придумали специальный термин – «нездоровая растительная пища». Ученые констатировали, что увлеченность такой пищей тесно связана с подверженностью людей тревожности и депрессии.По его данным, участниками исследования стали 2456 здоровых человека от 18 лет без серьезных заболеваний. Наблюдение специалистов за ними длилось на протяжении двух лет. Анализируя собранную информацию, авторы проекта установили, что среди испытуемых, употреблявших в большом количестве нездоровые, насыщенные сахаром и добавками растительные продукты, чаще фиксировались симптомы психоэмоциональных расстройств.Эксперты полагают, что для здоровья психики предпочтительно употреблять здоровую растительную пищу в виде полезных овощей, цельных зерен и фруктов, орехов, бобовых, нерафинированных растительных масел, чая и кофе. В то же время сообщается, что причинно-следственные связи ученым еще предстоит установить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что растворимый кофе может вредить людям со склонностью к тромбозу.

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