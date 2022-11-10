Названы вызывающие сильную зависимость продукты

«Продукты с высокой степенью обработки, такие как чипсы, печенье, мороженое, картофель фри могут считаться вызывающими привыкание наравне с табаком», - цитирует Addiction научных специалистов.

«как люди не могут бросить курить, так же многие не могут отказаться от обработанных продуктов».

«Продукты с высокой степенью обработки способны быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров, и именно это является ключом к их способности вызывать привыкание», - постулировали авторы работы.

Журнал Addiction проинформировал об исследовании ученых, представляющих Мичиганский университет и Технологический институт Вирджинии, которое подтверждает свойство некоторых продуктов вызывать у людей привыкание. Такими продуктами являются готовые к употреблению магазинные лакомства: например, мороженое или чипсы.Согласно их данным, такого рода продукты увеличивают риск компульсивного употребления в такой же степени, как это делает табак у курильщиков –Ученые констатируют, что пристрастие к подобной пище может быть таким сильным, что отказаться от нее люди не могут даже осознавая, что ее прием связан с проблемами для здоровья. В своем резюме они отметили, что воздействие высокообработанных продуктов на мозг «сопоставимо с эффектом никотина».Исследователи предупреждают: особая опасность продуктов, вызывающих зависимость, в том, что тяга к их потреблению растет и человек теряет контроль над количеством съеденного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут проявляется психосоматические заболевания.

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