Врач Тяжельников: съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья

«Есть косточки вместе с мякотью арбуза все же не стоит, так как они могут стать причиной неприятных симптомов при синдроме раздраженного кишечника», - заявил Андрей Тяжельников.

«Не нужно съедать арбуз до корочки. Вредные для здоровья нитраты могут содержаться ближе к корке», - объяснил эксперт.

Врач Тяжельников поделился мнением в комментарии для РИА Новости о том, насколько опасно для здоровья съедать вместе с арбузной мякотью косточки. Медик отметил, что как таковые косточки безвредны – их случайное проглатывание не вызовет серьезного ухудшения самочувствия. Однако есть арбуз, сознательно не выплевывая косточек, нельзя – в большом количестве они могут оказаться небезопасными для пищеварительного трактаТакже врач посоветовал россиянам употреблять арбуз таким образом, чтобы его розовая часть не поедалась до самого конца без остатка. Съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья, подчеркнул он.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не должны употребляться при гастрите.

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