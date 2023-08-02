Терапевт Чиркова: при гастрите не следует есть мягкую сдобу, жареное и копченое

«запрещено употреблять в пищу острые, копченые, маринованные и жареные блюда, лук и чеснок, сырые овощи, слишком горячие или холодные продукты».

«Если кислотность не понижена, нельзя крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны», - уточнила врач Чиркова в комментарии для NEWS.ru.

При гастрите воспаляется слизистая оболочка желудка, что может нарушить его функции. Терапевт Чиркова заявила, что некоторые продукты бывают противопоказанными независимо от того, какой тип гастрита имеется у пациента (с повышенной или с пониженной кислотностью) – в любом случаеТакже терапевт Чиркова отметила, что при гастрите не следует есть мягкую сдобу, употреблять кофе. Другие вредные напитки – это алкоголь и сладкая газировка. Помимо того, людям с гастритом нужно исключить из рациона мороженое и шоколад. Еще одно потенциально опасное для них блюдо – бульоны.Медик подчеркнула, что при гастрите оптимальной для употребления является щадящая ЖКТ пища – без специй и концентрированного вкуса, не содержащая много жира и клетчатки, деликатно термически приготовленная. Специалистка посоветовала в случае этого заболевания отказаться от сырых овощей. Белокочанная капуста, грибы, ягоды и фрукты с кислинкой – все это становится под запретом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Екатерина Стрельникова посоветовала женщинам после 50 лет придерживаться определенного рациона питания с меньшим количеством углеводов.

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