Врач Ковальков: употребление соли не затрудняет потерю веса

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соль в солонке

Врач-диетолог Алексей Ковальков: для того, чтобы иметь здоровый вес, не нужно отказываться от соли.

Врач Ковальков констатировал, что употребление соли не оказывает значимого влияния на набор лишних килограммов. Проблемой, связанной с присутствием соли в рационе, является избыток в организме воды и появление отеков. Ковальков отметил, что необходимость в ограничении соли возникает при отеке живота.

«Отечный живот сразу виден, он болтается, как в мультфильме «я водяной, я водяной». И только в этом единственном случае мы ограничиваем соль», - поделился врач-диетолог с порталом Pravda.Ru.

Врач Ковальков подчеркнул, что употребление соли не затрудняет потерю веса, и нет научных данных, которые бы доказывали обратное.

«Полностью ограничивать себя и исключать соль из рациона не нужно», - заявил специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты провоцируют появление сильного голода.

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Алексей Ковальков
Алексей Ковальков
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : употребление соли, лишний вес, Алексей Ковальков
Врач Ковальков: употребление соли не затрудняет потерю веса
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