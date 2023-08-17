Врач Ковальков: употребление соли не затрудняет потерю веса

«Отечный живот сразу виден, он болтается, как в мультфильме «я водяной, я водяной». И только в этом единственном случае мы ограничиваем соль», - поделился врач-диетолог с порталом Pravda.Ru.

«Полностью ограничивать себя и исключать соль из рациона не нужно», - заявил специалист.

Врач Ковальков констатировал, что употребление соли не оказывает значимого влияния на набор лишних килограммов. Проблемой, связанной с присутствием соли в рационе, является избыток в организме воды и появление отеков. Ковальков отметил, что необходимость в ограничении соли возникает при отеке живота.Врач Ковальков подчеркнул, что употребление соли не затрудняет потерю веса, и нет научных данных, которые бы доказывали обратное.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты провоцируют появление сильного голода.

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