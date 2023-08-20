Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака

«Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений», - поделился специалист.

Гастроэнтеролог Вялов напомнил россиянам о важности употребления клетчатки, которую он рекомендует получать в первую очередь из овощей. Медик заявил, что клетчатка является важнейшим компонентом питания, поддерживающего хорошее состояние ЖКТ и развитие его полезной микрофлоры. Кроме того, клетчатка не переваривается и действует как адсорбент, способствуя выведению нежелательных веществ, потенциальных токсинов. Нежелание есть овощи и нехватка растительных волокон содействует их накоплению в организме, что делает его подверженным воспалению и опасным заболеваниям.Вялов подчеркнул, что недостаток клетчатки особенно вреден, когда речь идет о питании мужчин, тяготеющих к жирным продуктам и мясу.Гастроэнтеролог Вялов предупредил, что недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака. По словам врача, имеются исследовательские данные, которые свидетельствуют, что«присутствие в рационе клетчатки связано с уменьшением риска развития онкологии и вероятности смерти от рака кишечника, легких и предстательной железы».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любители хлеба могут страдать от неприятного вздутия живота

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