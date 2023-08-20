Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака

491 Фото: https://unsplash.com/photos/s-Z-h0fEiBM
мясо

Гастроэнтеролог Вялов назвал недостаточное употребление клетчатки одной из наиболее вредных для здоровья кишечника пищевых привычек.

Гастроэнтеролог Вялов напомнил россиянам о важности употребления клетчатки, которую он рекомендует получать в первую очередь из овощей. Медик заявил, что клетчатка является важнейшим компонентом питания, поддерживающего хорошее состояние ЖКТ и развитие его полезной микрофлоры. Кроме того, клетчатка не переваривается и действует как адсорбент, способствуя выведению нежелательных веществ, потенциальных токсинов. Нежелание есть овощи и нехватка растительных волокон содействует их накоплению в организме, что делает его подверженным воспалению и опасным заболеваниям.

Вялов подчеркнул, что недостаток клетчатки особенно вреден, когда речь идет о питании мужчин, тяготеющих к жирным продуктам и мясу.

«Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений», - поделился специалист.

Гастроэнтеролог Вялов предупредил, что недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака. По словам врача, имеются исследовательские данные, которые свидетельствуют, что
«присутствие в рационе клетчатки связано с уменьшением риска развития онкологии и вероятности смерти от рака кишечника, легких и предстательной железы».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любители хлеба могут страдать от неприятного вздутия живота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Вялов
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Гастроэнтеролог Вялов: для регулярной чистки кишечника нужна клетчатка
Гастроэнтеролог рассказал, что делать, если кишечник не принимает овощи
Какие овощи нужно есть, чтобы закрывать дневную норму по клетчатке?
Теги : клетчатка, риск рака, Сергей Вялов
Кардиолог: риск смертельного сердечного приступа удваивается во время сильной жары
Врач Вялов назвал ошибку в питании мужчин, притягивающую рак
Гастроэнтеролог Вялов: недостаток клетчатки в рационе связан с риском трех видов рака