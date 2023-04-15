Гастроэнтеролог Вялов: для регулярной чистки кишечника нужна клетчатка

«В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко», - заявил гастроэнтеролог в своем телеграм-канале.

«Клетчатка содержится во фруктах, ягодах, кашах, практически в любой растительной пище. В качестве альтернативы можно рассмотреть яблочный пектин, отруби, шелуху семян подорожника», - дополнил гастроэнтеролог.

Врач Вялов рассказал, что кишечник действительно может загрязняться скоплениями нежелательных веществ, из-за чего становится подвержен воспалению и заболеваниям.Вялов заметил, что кишечник нуждается в регулярной чистке, которая должна быть в первую очередь естественной. Врач предупредил, что с той целью не должны в самодеятельном порядке использоваться народные средства, какие-то препараты. Более безопасным способом является употребление продуктов с клетчаткой, заявил он.По словам Сергея Вялова, для поддержания кишечной микрофлоры нужно получать «углеводы, которые не перевариваются» – такого рода клетчатка удаляет с кишечных стенок «все лишнее». Также благодаря их употреблению улучшается перистальтика кишечника, в его флоре развиваются хорошие микробы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты диетологи считают подходящими для употребления поздним вечером.

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