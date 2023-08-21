Привычка досаливать пищу сокращает жизнь больше чем на два года

31 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-delicious-lentil-soup-with-female-whose-pouring-salt-into-her-soup-on-dark-surface_14264563.htm#query=salt%20food&position=34&from_view=search&track=ais
солить пищу

Ученые установили, что люди, добавляющие соль в свои тарелки при каждом приеме пищи, подвергаются повышенному риску преждевременной смерти.

Исследователи из Тулейнского университета пришли к заключению, что привычка дополнительно досаливать пищу может сократить человеческую жизнь на годы. Полученные ими данные были опубликованы в European Heart Journal. Специалисты констатировали, что добавление соли в уже приготовленное блюдо является широко распространенным пищевым поведением. Согласно их расчетам, примерно 20 процентов употребляемой людьми соли – это приправа, используемая для усиления вкуса еды, которая уже была приготовлена ранее.

Авторы проекта проанализировали данные более полумиллиона (501 379) человек, которые были участниками девятилетних наблюдений. В начале исследования добровольцам было от 40 до 64 лет. Впоследствии более 18 тысяч испытуемых умерли. Изучив, как именно участники наблюдений употребляли соль, научные специалисты сделали следующие выводы:
  • По сравнению с людьми, которые никогда не досаливали свои блюда, те, кто добавлял в них наибольшее количество соли, имели на 28% боле высокий риск умереть за исследовательский период.
  • Мужчины в возрасте 50 лет, всегда добавляющие соль в пищу, рискуют умереть преждевременно более чем на два (2,28) года.
  • Женщины 50 лет с привычкой досаливать еду рискуют умереть раньше на 1,5 года.
«Наши результаты показывают, что даже незначительное сокращение потребляемой соли может принести значительную пользу людям среднего и пожилого возраста. По мере старения следует привыкать к тому, чтобы вообще не класть в еду соль, обходясь пряными растениями», - резюмировал ведущий исследователь проекта, профессор Б. Лу Ци.

Также исследование показало, что вред от поедаемой соли  может снижаться за счет увеличения потребления фруктов и овощей. Данный эффект ученые связывают с содержанием в них калия.

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