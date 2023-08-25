Врач Тарадеева: арбуз обладает высоким гликемическим индексом и нагружает почки

«Арбуз обладает высоким гликемическим индексом, и его рекомендуется исключить из рациона пациентам, страдающим сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена», - прокомментировала Тарадеева.

«Но и условно здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня: нагрузка на мочевыделительную систему в ночное время не позволит хорошо выспаться, а значит, не даст восстановиться организму», - поделилась специалист.

Терапевт Тарадеева рассказала в интервью «Известиям» о рисках, связанных с поеданием арбуза. Она напомнила о высоком гликемическом индексе данного продукта. Такой индекс означает, что после съеденного арбуза из-за быстрого усвоения углеводов в крови резко повышается уровень сахара.Учитывая высокую углеводную нагрузку арбуза, даже здоровые люди не должны употреблять его в большом количестве – не нужно съедать за день больше 500 граммов, подчеркнула врач. Кроме того, вместе с арбузом не следует употреблять другие богатые углеводами продукты – печенье, крекеры, хлеб, сладкие йогурты.Также врач Татьяна Тарадеева обратила внимание на то, что арбуз нагружает почки. При наличии заболевания, затрагивающего мочевыделительную систему, арбузы из рациона должны быт исключены, констатировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать сильная тяга к мучному

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