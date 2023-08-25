Нутрициолог Богданова: употребление сливы помогает омолодить кожу лица

«Если включить в свой ежедневный рацион определенные продукты, то можно сделать кожу лица более гладкой и упругой», - поделилась Богданова с радио Sputnik.

«Сливы богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения», - прокомментировала эксперт.

Нутрициолог Богданова рассказала, что скорость старения определяется отчасти окислительным стрессом – состоянием, возникающим в организме вследствие скопления большого количества повреждающих клетки свободных радикалов. Для профилактики оксилительного стресса нужно следить за рационом – в частности, употреблять в пищу продукты, являющиеся богатым источником антиоксидантов.Регулярное употребление таких продуктов может визуально омолаживать, сообщила специалистка.Конкретно, по словам нутрициолога, омолодить кожу лица помогает употребление сливы.Богданова добавила, что постоянное присутствие разнообразных фруктов в рационе – это один из секретов молодости лица. Что важно: это должны быть фрукты, которые имеют низкий гликемический индекс (ГИ). Слива относится именно к таким плодам.Эксперт заявила, что употребляя ежедневно около 300 граммов фруктов с низким ГИ, можно изменить к лучшему состояние кожи лица: она станет более упругой, приобретет красивый оттенок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из лучших продуктов для укрепления иммунитета является обычная морковка.

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