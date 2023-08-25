Диетолог Водолазкая назвала морковь ценным овощем для поддержания иммунитета

«Перед осенним сезоном, когда происходит перестройка организма, необходимо добавлять в свой рацион овощи, богатые полезными веществами», - поделилась с «Газетой.Ru» Ангелина Водолазкая.

«Кишечник и иммунная система находятся в тесном влиянии друг на друга – 70-80% иммунных клеток организма сосредоточенны в слизистой оболочке кишечника», - объяснила эксперт.

Диетолог Водолазкая заявила: если организм испытывает нехватку макро- и микроэлементов, активность его иммунных процессов снижается. Для поддержания иммунной системы нужно включать в свое питание продукты, которые могут обеспечить организм столь нужными ему веществами.В частности, следует употреблять овощи, богатые клетчаткой: она обладает свойством пребиотика и способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике.Конкретно для поддержания иммунитета диетолог посоветовала употреблять морковь, которую в этом качестве она назвала «ценным овощем». Благодаря морковке тело получает бета-каротин и витамин А, действующие как иммуномодуляторы. Употребление в пищу этих веществ сокращает частоту заболеваемости ОРВИ, подчеркнула врач.Кроме того, Водолазкая посоветовала употреблять болгарский перец (богат витамином С), шпинат (содержит витамины А и С), чеснок (насыщен антиоксидантами и стимулирует иммунную систему), а также имбирь и разнообразную зелень. В то же время она отметила, что употреблять данные продукты следует при отсутствии противопоказаний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для укрепления иммунитета к сезону ОРВИ важно достаточно спать

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