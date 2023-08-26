Диетолог Силина: отказ от майонеза и мороженого помогает продлить молодость

«Шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, мороженое, жирные сорта мяса, колбасы и сосиски. Также покупные соусы – майонез, кетчуп», - уточнила Наталья Силина в интервью «РИА Новости».

«В рацион необходимо включать злаки и крупы, содержащие витамины группы В, железо, магний, селен и клетчатку. Также нужно есть овощи и фрукты, они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий и клетчатку. Кроме того, следует употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, потому что они содержат аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк».

Диетолог Силина рассказала, что продлить молодость помогает исключение из рациона продуктов, в которых содержится много насыщенных жиров или добавленного сахара. В частности, отметила она, продлению молодости способствует отказ от майонеза и мороженого, колбасы, а также других продуктов, популярных у россиян.Кроме того, важно контролировать употребление соли. Для сохранения моложавости не следует есть соль в количестве, превышающем пять граммов в день. Сахар лучше исключить полностью, считает диетолог.Врач констатировала, что продлить молодость помогает сбалансированное питаниеСилина добавила, что в питании должны присутствовать полезные жиры в виде оливкового, льняного и других масел, авокадо, жирной рыбы.Помимо правильного рациона для продления молодости важны физические нагрузки, хороший сон и отсутствие сильного стресса, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ангелина Водолазкая назвала морковь ценным овощем для поддержания иммунитета.

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