Эксперт Андреанова: перловая крупа очень богата укрепляющим иммунитет селеном

206 Фото: https://unsplash.com/photos/k6U1WyL6W20
перловая крупа

Эксперт по зерну Татьяна Андреанова рассказала о полезных свойствах перловой каши.

Эксперт Андреанова посоветовала россиянам обязательно включать в рацион при отсутствии противопоказаний перловую кашу. Специалистка заявила, что перловка является великолепным источником витаминов и микроэлементов – в частности,  витаминов группы В, витамина А, цинка, калия, кальция, меди, железа, йода, фосфора.

Кроме того, добавила Андреанова, перловая крупа очень богата укрепляющим иммунитет селеном

«Перловая крупа является рекордсменом по содержанию антиоксиданта селена. Данный компонент поддерживает иммунитет, работу эндокринной и нервной систем, а также предупреждает развитие сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний», - поделилась она с «Лайфом».

Эксперт констатировала, что благодаря систематическому употреблению перловой каши может улучшаться работа нервной системы, кишечника, поджелудочной железы.

В то же время следует помнить, что перловка содержит глютен и противопоказана людям с повышенной чувствительностью  к нему. Вдобавок она отличается высокой калорийностью.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление большого количества воды не помогает похудеть.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Андреанова
Татьяна Андреанова
ЗОЖ
специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
Читать MedikForum.ru в
От повышенного холестерина поможет перловка
Перловая каша помогает выглядеть моложе
5 самых полезных круп по мнению врачей
Теги : польза перловки, польза каш, Татьяна Андреанова
Врач Романенко рассказала, как определить боль в спине из-за болезней мочеполовой системы
Врач Соломатина: темный изюм помогает укрепить сердце и замедлить старение
Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем