Эксперт Андреанова: перловая крупа очень богата укрепляющим иммунитет селеном

«Перловая крупа является рекордсменом по содержанию антиоксиданта селена. Данный компонент поддерживает иммунитет, работу эндокринной и нервной систем, а также предупреждает развитие сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний», - поделилась она с «Лайфом».

Эксперт Андреанова посоветовала россиянам обязательно включать в рацион при отсутствии противопоказаний перловую кашу. Специалистка заявила, что перловка является великолепным источником витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина А, цинка, калия, кальция, меди, железа, йода, фосфора.Кроме того, добавила Андреанова, перловая крупа очень богата укрепляющим иммунитет селеномЭксперт констатировала, что благодаря систематическому употреблению перловой каши может улучшаться работа нервной системы, кишечника, поджелудочной железы.В то же время следует помнить, что перловка содержит глютен и противопоказана людям с повышенной чувствительностью к нему. Вдобавок она отличается высокой калорийностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление большого количества воды не помогает похудеть.

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