Диетолог Хачирова: употребление орехов укрепляет здоровье мозга и сердца

«Употребление орехов – грецких, миндаля, фундука, кедровых, арахиса, кешью и других снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает работу головного мозга, а также укрепляет костную ткань и нервную систему, рассказала», - сообщила она порталу NEWS.ru.

Диетолог Хачирова констатировала в интервью, что горстка орехов является идеальным перекусом в течение дня – и не только потому, что они очень сытные. Употребление орехов укрепляет здоровье мозга и сердца, заявила эксперт.В составе орехов присутствуют важные для функционирования организма витамины, ненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества.«Омега-3 и витамин Е в орехах снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают здоровье мозга. Магний и кальций укрепляют костную ткань. Витамины группы В помогают в улучшении функций нервной системы», - перечислила Хачирова.Диетолог добавила, что многие орехи являются великолепным источником растительного белка, чье присутствие в рационе наряду с животным белком способствует продлению жизни. Но что важно не забывать: орехи могут вызывать аллергию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала обязательно употреблять кабачки людям старше 45 лет.

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