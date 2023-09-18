Magazin Novosti: употребление пшена положительно сказывается на состоянии здоровья

«Употребление пшена положительно влияет на общее состояние здоровья, способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови».

«Пшено содержит железо, цинк, марганец, калий, магний, медь и кальций, является источником питательных веществ, способствующих укреплению костей. Его пищевые волокна полезны для пищеварения, профилактики запоров, спазмов метеоризма и вздутия живота, улучшают состояние кишечника и вместе с этим здоровье почек, печени, иммунной системы».

По данным издания, благодаря употреблению пшена может нормализоваться работа пищеварительной системы организма, поскольку активизируются процессы его очищения от вредных веществ, потенциальных токсинов. Что также важно – в пшене не содержится глютен, и его включение в рацион помогает улучшить обмен веществ.В частности, пшено имеет низкий гликемический индекс, отражающий содержание углеводов, повышающих уровень сахара в крови. Чтобы питаться сбалансированно, следует включать в рацион продукты с низким гликемическим индексом для профилактики резких скачков уровня сахара в крови, считают медики.Вдобавок в пшене содержится магний, биологически активные соединения, клетчатки, минералы. В его составе присутствуют антиоксиданты, такие как антоцианидины, бета-глюканы, поликозанолы, дубильные вещества, флавоноиды и лигнаны. Они снижают уровень холестерина ЛПНП, поддерживают здоровье кровеносных сосудов, уменьшают риск тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы психоэмоционального свойства осенью могут возникать из-за различных нарушений.

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