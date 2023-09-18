Врач Овсянникова: плохое настроение осенью вызывается различными нарушениями
Невролог Ксения Овсянникова: уныние, тоска и другие проявления плохого настроения осенью могут говорить о различных проблемах со здоровьем.
Врач Овсянникова заявила в интервью, что плохое настроение осенью вызывается различными нарушениями в организме и час является предупреждением о сбоях в его функционировании. Наиболее частым фактором, обуславливающим негативное эмоциональное состояние в это время года, является недостаток питательных веществ – витаминов и микроэлементов, сообщила медик «Доктору Питеру».
В частности, плохое настроение осенью вызывается нехваткой витаминов В, железа, магния, йода, белка, уточнила специалистка.
«Если говорить конкретно об осеннем сезоне, то уныние может быть следствием дефицита витамина D, при котором также плохо усваивается кальций, возникают проблемы с зубами, болят кости и мышцы, часто появляются синяки», - уточнила невролог Ксения Овсянникова.
Что еще, по словам врача, может объяснять возникающие проблемы психоэмоционального свойства:
- сидячий образ жизни;
- анемия;
- травмы головы;
- нарушения в работе надпочечников;
- гипотиреоз;
- резко повышающийся уровень сахара в крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ксения Овсянникова
Здоровье
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук
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