Врач Овсянникова: плохое настроение осенью вызывается различными нарушениями

«Если говорить конкретно об осеннем сезоне, то уныние может быть следствием дефицита витамина D, при котором также плохо усваивается кальций, возникают проблемы с зубами, болят кости и мышцы, часто появляются синяки», - уточнила невролог Ксения Овсянникова.

сидячий образ жизни;

анемия;

травмы головы;

нарушения в работе надпочечников;

гипотиреоз;

резко повышающийся уровень сахара в крови.

Врач Овсянникова заявила в интервью, что плохое настроение осенью вызывается различными нарушениями в организме и час является предупреждением о сбоях в его функционировании. Наиболее частым фактором, обуславливающим негативное эмоциональное состояние в это время года, является недостаток питательных веществ – витаминов и микроэлементов, сообщила медик «Доктору Питеру».В частности, плохое настроение осенью вызывается нехваткой витаминов В, железа, магния, йода, белка, уточнила специалистка.Что еще, по словам врача, может объяснять возникающие проблемы психоэмоционального свойства:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения , возникающие после еды, могут оказаться симптомом рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.