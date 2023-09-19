Диетолог Мещерякова: в рацион осенью должны входить свекла, капуста и томаты

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полезная закуска со свеклой

Диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала есть осенью сезонные овощи, богатые витаминами и микроэлементами.

Врач-диетолог Мещерякова сообщила в интервью, что в рацион осенью должна входить свекла.

«В осенний период рекомендуется регулярное употребление данного продукта (до 500–700 граммов в неделю), преимущественно в свежем виде. А также не забываем о полезных свойствах листьев свеклы, которые можно использовать в салатах, супах, овощных гарнирах и даже выпечке», - поделилась специалистка с «Лайфом».

Медик уточнила, что этот сезонный овощ является источником магния, калия, железа, йода, витамина С и ряда витаминов группы В, антиоксидантов. Употребление свекольного сока дает позитивный эффект при гипертонии, стимулирует и помогает нормализовать работу пищеварения, улучшает кроветворение.

Помимо этого, дополнила Мещерякова, в рацион осенью должны входить капуста и томаты, топинамбур, репа – все это овощи, которые могут дать организму большое количество веществ, укрепляющих здоровье и поддерживающих работу иммунной системы. Особенно полезными в этом плане являются натуральные, малообработанные, не консервированные дары природы.

«Чем короче путь плода от грядки до тарелки, тем больше полезных свойств и микроэлементов способны принести овощи или фрукты организму», - констатировала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что биолог Наталья Колман посоветовала в холода, наступающие осенью и зимой, правильно перестраивать свое питание.

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