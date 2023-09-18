Биолог Колман: осенью и зимой лучше избегать сырых овощей и фруктов

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употребление пищи

Биолог Наталья Колман: в холода, наступающие осенью и зимой, следует перестраивать свое питание.

Биолог Колман сообщила, что потребности организма о осенне-зимний период меняются. Это касается и питания.

«Некоторые из продуктов в это время года попросту не нужны, а некоторые даже становятся вредными для здоровья», - заявила специалистка изданию «Подмосковье сегодня».

В частности, считает биолог Колман, осенью и зимой лучше избегать сырых овощей и фруктов. Их следует подвергать термической обработке, так как это облегчает работу пищеварения и делает продукты безопаснее. По словам Колман, сырые овощи и фрукты могут содержать вещества, провоцирующие развитие воспаления в кишечнике. Она отметила, что проблемы с пищеварительной системой негативно сказываются на работе иммунитета. Употреблять в пищу предпочтительнее ферментированные или приготовленные растительные продуты, констатировала эксперт.

«Исключить необходимо холодные продукты, а также напитки и фруктовые или овощные соки из магазина, имеющие высокое содержание сахара и красителей», - добавила биолог.

Наталья Колман объяснила, что сахар и красители ослабляют функции иммунной системы.

В свою очередь, диетолог Анастасия Кондаурова посоветовала исключить из рациона газировку и сократить в нем количество консервов, которые обычно содержат много соли. Кроме того, должны строго контролироваться нагружающие печень жирные мясные продукты и   способствующий набору веса белый хлеб.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты защищают сосуды от возникновения тромбов.

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Теги : здоровое питание, советы специалистов, Наталья Колман
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