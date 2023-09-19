Эндокринолог Шокур: орехи могут быть полезными не всем

«Бесконтрольное употребление орехов также нежелательно для людей с проблемами пищеварения, так как это может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в животе, вздутие, повышенное газообразование и даже нарушение стула», - предупредила медик в комментарии «Газете.Ru».

«В среднем в 100 г орехов содержится около 650 калорий, почти треть суточного калоража среднестатистического человека».

«Употребление орехов имеет положительное влияние на гормональную систему и в целом обладает противовоспалительным и выраженным антиоксидантным эффектами, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также людей зрелого возраста», - резюмировал эксперт.

Эндокринолог Шокур заявила в интервью, что орехи могут быть полезными далеко не всем людям. Например, организм может быть подвержен аллергии на орехи, обусловленной генетикой.Врач Шокур напомнила, что орехи – высококалорийные продукты, содержащие много жира.Кроме того, орехи нередко продаются с дополнительной обработкой, с глазурью или в шоколаде, из-за чего их поедание вызывает резкие колебания уровня сахара в крови или повышает артериальное давление. Эксперт подчеркнула, что нормой считается лишь горстка орехов в день – 30 граммов. Если соблюдать умеренность, то употребление орехов становится хорошей поддержкой для сердечно-сосудистой системы. Подобная привычка снижает риск развития таких опасных патологий как ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, поделилась врач. Орехи ценны как источник качественного белка, содержат в своем составе жирорастворимые витамины А и Е, микроэлементы виде кальция, магния и цинка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сезонные овощи помогают укрепить организм осенью.

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