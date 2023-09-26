Врач Мухина: творог опасно сочетать с другими животными белками и сахаром

«Творог сам содержит лактозу – молочный сахар. Если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится», – предупредила Марият Мухина.

«Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой», - заявила эксперт.

Врач Мухина сообщила в комментарии для «Москва 24», что творог опасно сочетать с сахаром из-за того, что в конечном счете такая послащенная творожная масса станет для организма источником сразу очень большого количества простых углеводов. Именно пристрастие к ним способствует интенсивному жироотложению, развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа, напомнила медик.Кроме того, добавила врач, творог небезопасно сочетать с другими животными белками, и потому не следует употреблять его вместе с мясными продуктами или рыбой.Диетолог уточнила, что пренебрежение этим правилом может привести к появлению различных проблем с пищеварением (например, брожения, раздражения, метеоризма).Ранее портал MedikForum.ru писал о разрушительном действии фруктозы на организм.

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