Врач Мухина: творог опасно сочетать с другими животными белками и сахаром

652 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-dairy-products_9269741.htm#query=cottage%20cheese&position=3&from_view=search&track=ais
творог

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам отказаться от творога с сахаром и назвала его другие опасные сочетания.

Врач Мухина сообщила в комментарии для «Москва 24», что творог опасно сочетать с сахаром из-за того, что в конечном счете такая послащенная творожная масса станет для организма источником сразу очень большого количества простых углеводов. Именно пристрастие к ним способствует интенсивному жироотложению, развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа, напомнила медик.

«Творог сам содержит лактозу – молочный сахар. Если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится», – предупредила Марият Мухина.

Кроме того, добавила врач, творог небезопасно сочетать с другими животными белками, и потому не следует употреблять его вместе с мясными продуктами или рыбой.

«Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой», - заявила эксперт.

Диетолог уточнила, что пренебрежение этим правилом может привести к появлению различных проблем с пищеварением (например, брожения, раздражения, метеоризма).

Ранее портал MedikForum.ru писал о разрушительном действии фруктозы на организм.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Мухина назвала самые полезные сочетания продуктов с творогом
Диетолог назвала идеальное время для употребления творога
Диетолог Мухина: яйца, орехи и творог помогают замедлить старение
Теги : творог, опасность для здоровья, Марият Мухина
Врач Барышникова: высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители особенно вредны для поджелудочной железы
Врач Сычева: манка наименее полезна из каш из-за отсутствия клетчатки