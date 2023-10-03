«Кишечник контролирует наше питание и настроение, а на фоне дисбактериоза может усилиться тревожность и даже развивается невроз. Исследования показывают, что изменение состава микробиоты кишечника в пользу более здорового помогает улучшить не только работу ЖКТ, но и избавляет от симптомов неврологических и психических расстройств», - об этом специалистка рассказала изданию «АиФ».

«Систематическое употребление ряженки и кефира помогает снизить риски развития сахарного диабета 2-го типа. Напитки повышают чувствительность инсулиновых рецепторов клеток мышечной и жировой ткани и помогают снизить уровень сахара крови», - перечислила диетолог.

Диетолог Мансурова проинформировала в интервью, что присутствие в рационе людей различных кисломолочных продуктов в виде сметаны, кефира, ряженки, йогурта, каймака и других позитивно сказывается на состоянии ЖКТ – в этом заключается одно из их важных преимуществ.Она добавила, что польза кисломолочных продуктов для желудочно-кишечного тракта определяется их насыщенностью пробиотиками – бактериями, подавляющими рост патогенной кишечной флоры, улучшающими процессы расщепления пищи и всасывания из нее витаминов и микроэлементов в ЖКТ. При этом «кисломолочка» оказывает позитивное, оздоровительное действие на другие системы организма: например, на эндокринную или сердечно-сосудистую. Эксперт пояснила, что люди с хроническими проблемами сердца могут снизить риск их ухудшения, употребляя кисломолочные продукты на регулярной основе. В частности, благодаря этому может понижаться артериальное давление, предотвращает накопление холестерина и формирования бляшек в кровеносных сосудах.Кроме того, заметила диетолог Мансурова, регулярное питье кефира и ряженки помогает не заболеть диабетом.В то же время Мансурова обратила внимание на то, что кисломолочная продукция должна употребляться исключительное умеренно и при условии отсутствия аллергии на нее. К тому же «кисломолочку» не следует есть на ночь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, в каком количестве нужно употреблять кисломолочные продукты.

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