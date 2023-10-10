Врач Соломатина назвала шампиньоны полезными в профилактике онкологических болезней
Врач Елена Соломатина: шампиньоны полезны своим свойством защищать клетки организма от мутации.
В российских магазинах сейчас много шампиньонов. Врач Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24», чем полезен этот продукт. В частности, она назвала шампиньоны эффективными в профилактике онкологических болезней
«Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации», - констатировала медик.
Елена Соломатина пояснила, что позитивное влияние шампиньонов на организм обеспечивается их богатым составом. В этих грибах, например, присутствует один из самых сильнодействующих антиоксидантов селен. Кроме того, шампиньоны являются источником витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, головного мозга, а также меди.
«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи. Нехватка этого элемента может привести к дряблости. Витамины группы B улучшают метаболические процессы», – перечислила эксперт.
Соломатина добавила, что употребление шампиньонов способствует попутно профилактике атеросклероза. В продукте много клетчатки, которая может помогать снижать уровни сахара, холестерина и липидов в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что квашеная капуста входит в число продуктов, защищающих кожу от старения и болезней.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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