Врач Соломатина назвала шампиньоны полезными в профилактике онкологических болезней

«Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации», - констатировала медик.

«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи. Нехватка этого элемента может привести к дряблости. Витамины группы B улучшают метаболические процессы», – перечислила эксперт.

В российских магазинах сейчас много шампиньонов. Врач Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24», чем полезен этот продукт. В частности, она назвала шампиньоны эффективными в профилактике онкологических болезнейЕлена Соломатина пояснила, что позитивное влияние шампиньонов на организм обеспечивается их богатым составом. В этих грибах, например, присутствует один из самых сильнодействующих антиоксидантов селен. Кроме того, шампиньоны являются источником витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, головного мозга, а также меди.Соломатина добавила, что употребление шампиньонов способствует попутно профилактике атеросклероза. В продукте много клетчатки, которая может помогать снижать уровни сахара, холестерина и липидов в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что квашеная капуста входит в число продуктов , защищающих кожу от старения и болезней.

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