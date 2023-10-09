Диетолог Мосли назвал квашеную капусту среди защищающих от меланомы продуктов

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квашеная капуста

По словам британского диетолога Майкла Мосли, квашеная капуста и другие продукты с пробиотиками благоприятно сказываются на здоровье кожи.

Диетолог Мосли рассказал о продуктах, употребление которых помогает улучшить состояние кожи и способствует профилактике кожных заболеваний вплоть до рака кожи. Специалист заявил изданию TimesNewsUK, что здоровье, внешний вид и моложавость кожи тесным образом зависят от состояния кишечника, его бактериального баланса.

«Здоровый кишечный микробиом защищает кожу от патогенных бактерий, участвует в формировании кожного иммунитета, проявляет антиоксидантное действие, которое нейтрализует вредное влияние окружающей среды», - объяснил Майкл Мосли.

Эксперт констатировал, что на состоянии кишечной микрофлоры позитивно сказывается употребление продуктов с пребиотиками (клетчатка) и пробиотиками (полезные бактерии). Улучшая здоровье кишечного тракта, такие продукты укрепляют и здоровье кожного покрова. Таким образом диетолог Мосли назвал квашеную капусту среди защищающих от меланомы продуктов.

«Пребиотики есть в луке-порее, а пробиотики – в квашенной капусте и йогурте».

Также эксперт порекомендовал употреблять растительные продукты: овощи, зелень. Их поедание эффективно помогает продлить молодость кожи.

«В растительных продуктах содержится множество омолаживающих соединений, в частности каротиноидов, которые способствуют антиоксидантной защите клеток, замедляя старение», - констатировал диетолог.

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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Майкл Мосли (Michael Mosley)
ЗОЖ
британский дипломированный врач, диетолог, ведущий программ о здоровье
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Теги : здоровье кожи, полезные продукты, Майкл Мосли
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