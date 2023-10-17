Диетолог Кабанов: в снижении уровня холестерина помогает отказ от сахара

«Злоупотребление продуктами с насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами может провоцировать повышение уровня холестерина», - об этом медик сообщил порталу Pravda.Ru.

«В современном мире сахар фактически является вредной привычкой, принося только вред организму», - поделился мнением диетолог.

«Необходимо полностью отказаться от сладких напитков, лишних сладких продуктов, продуктов из быстрых углеводов, сократить потребление мясных и молочных продуктов. Особенно важно добавить в рацион растительной белковой пищи».

Диетолог Кабанов проинформировал, что проблема повышенного уровня холестерина в крови часто бывает связана с перееданием и склонностью употреблять калорийные, слишком жирные или содержащие вредны жиры продукты.Кабанов отметил, что защитить себя от чрезмерного скопления холестерина в крови можно, если контролировать в своем меню количество пищи, насыщенной животными и молочными жирами.Кроме того, в снижении уровня холестерина помогает отказ от сахара, ведь именно его ежедневное употребление является одним из распространенных факторов, объясняющих слишком высокое содержание холестерина.Когда в повседневном рационе человека присутствует много продуктов, содержащих с быстрые углеводы и сахар, это может привести к появлению проблем с холестерином, подчеркнул Кабанов. Диетолог посоветовал изменить питание, чтобы добиться снижения его уровня в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как есть картофель без риска набрать лишний вес.

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