Врач Неронов: полностью отказываться от употребления конфет неправильно

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конфеты

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал неправильным решение полностью отказаться от конфет – с их употреблением связан позитивный психологический эффект.

По словам врача Неронова, контролировать количество сахара в рационе полезно, однако лучше обходиться без чрезмерности. Специалист рассказал о неожиданной пользе конфет. В небольших порциях качественное лакомство вполне уместно в рационе, убежден эксперт.

Например, отметил Неронов, конфеты могут быть полезными как активатор позитивных эмоций, они часто ассоциируются у людей с детской радостью. При их поедании повышается уровень серотонина и других нейрокомпонентов, ответственных за расслабление и хорошее настроение.

«Отказываться от употребления конфет вообще – это неправильно, а вот одна-две конфеты в день, два-три раза в неделю для улучшения настроения это безопасно, вкусно и приятно», - поделился своим мнением врач с РИАМО.

Неронов добавил, что конфеты не следует употреблять на голодный желудок, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови. Лучше всего есть их как десерт, то есть, после основных блюд.

Врач посоветовал не употреблять конфеты ежедневно и не злоупотреблять их количеством.

«Чрезмерное употребление любого продукта всегда негативно отражается на организме, это относится и к конфетам», – резюмировал он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полный отказ от хлеба нежелателен для организма.

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Владимир Неронов
Владимир Неронов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук
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