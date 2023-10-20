Доктор Малышева посоветовала употреблять продукты с селеном для защиты от рака

«Бразильский орех, свиные почки и тунец – это три продукта - рекордсмена по содержанию селена», - проинформировала доктор Малышева.

«Можно употреблять по 20–50 граммов почек или тунца соответственно, чтобы восстановить потребность организма в селене», - добавила эксперт.

Профессор Малышева напомнила россиянам, что селен входит в число основных противораковых микроэлементов. Доктор медицинских наук посоветовала употребят в пищу продукты с селеном для более надежной защиты организма от рака.Она уточнила, что всего один бразильский орех, который человек съедает за день, может дать организму суточную дозу селена.Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, дополнительно рассказал, что содержание селена в организма обратным образом коррелирует с подверженности раку. При низком уровне этого микроэлемента риск пострадать от развития онкозаболевания увеличивается на 35 процентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким заболеваниям становятся подвержены женщины после 50 лет

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