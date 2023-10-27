«Россия является регионом йодного дефицита, поэтому жителям РФ наиболее важно употреблять такую соль», - сказала медик в комментарии для NEWS.ru.

«Соль, которая есть у вас дома, должна быть с пометкой «Йодированная»: ни морская, ни гималайская», - подчеркнула медик.

Врач Деревянко посоветовала россиянам употреблять йодированную соль, пояснив, что ее использование является проверенной мерой профилактики йододефицита.Деревянко напомнила, что нехватка йода в организме является фактором, провоцирующим возникновение проблем с щитовидной железой – гипотиреоза, узловых образований.Специалистка добавила, что в течение дня можно употреблять до 5 г йодированной соли, не больше. Медик констатировала, что особенно важно следить за уровнем йода в организме женщинам во время беременности, а также кормящим грудью матерям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно добавлять в кофе молоко

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