Врач Драпкина: добавление молока в кофе снижает его вредное действие на кровяное давление

«Чтобы избежать этой проблемы и компенсировать недостаток кальция, достаточно просто добавить немного молока в кофейную чашку», - заметила эксперт в комментарии порталу «Правда.ру».

«Добавление молока снижает воздействие кофе на нервную систему и артериальное давление», - сказала Оксана Драпкина.

«Кофе богат витаминами и антиоксидантами, однако содержит кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка», - напомнила специалистка.

Врач Драпкина объяснила, что добавление молока в кофе позволяет смягчить его некоторые нежелательные эффекты. В частности, медик напомнила, что кофеин обладает свойством нарушать усвоение в организме кальция – микроэлемента, недостаток которого связан с риском ослабления костей и развития остеопороза.Кроме того, добавление молока в кофе снижает его вредное действие на кровяное давление. Кофеин, будучи природным стимулятором, активизирует работу сердца и повышает артериальное давление. При использовании молока этот эффект не проявляется в полную силу, что позволяет избежать резких скачков АД.Медик констатировала, что кофе обладает рядом полезных для здоровья свойств, однако для этого напиток следует употреблять без сахара и других улучшающих его вкус добавок. Но такой «чистый» кофе обладает насыщенным горьким вкусом, который нравится не всем. Добавление молока позволяет сгладить эту горечь. К тому же кофе с молоком не оказывает того резкого воздействия на слизистую желудка, какое оказывает напиток без него.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные для организма вещества содержатся в подсолнечных семечках.

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